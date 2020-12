Idrissa Seck : « quand je disais que la vision de Macky s'arrête à Diamniadio, c'était dans le cadre politique »

« La vision de Macky Sall s'arrête à Diamniadio ». C'était la phrase à plus utilisée par Idrissa Seck durant la campagne présidentielle de février 2019, pour justifier les limites du programme du gouvernement en place qui n'atteint pas le reste du pays. Avec son adhésion à la mouvance présidentielle, le leader du parti Rewmi, a été mis devant les faits. Alors qu'il participait jeudi à la réunion de la Conférence des leaders, il s'est trouvé obligé de justifier ses propos.



Selon des informations de L'Observateur, Idrissa Seck, entre quelques tournures langagières, a souligné que quand il disait que la vision de Macky s'arrête à Diamniadio, il le faisait dans le pur cadre politique. Mais quand il emprunte l'autoroute à péage pour aller à Thiès ou Touba, il sait que les réalisations du président Macky Sall sont une réalités.



Le leader de Rewmi a aussitôt donné des gages de loyautés à Macky Sall en lui disant qu'il est prêt à collaborer avec lui, à le servir loyalement et qu'il se séparerait de tout collaborateur qui va à l'encontre de cela. « Désormais, c'est Macky Sall le grand patron et nous allons suivre ses orientations politiques », a dit avec sourire l'ancien Premier ministre de Wade.