Idrissa Seck revient sur son divorce avec Abdoulaye Wade

Le leader de Rewmi Idrissa Seck s'est exprimé sur la situation politique du pays ce samedi lors d'une rencontre de sa formation politique. Il est revenu les raisons de son divorce, avec son mentor, Me Abdoulaye Wade.



« Ce que je vous ai fait subir n’est pas du tout facile, mais je pense qu’à l’heure actuelle au Sénégal, l’expérience que j’ai dans ce pays en matière d’élection présidentielle, il y en peu de gens qui l’ont. En 1988, à 29 ans que j’ai dirigé la campagne électorale d'Abdoulaye Wade qui était le chef de l’opposition. Jusqu’à lui donner la victoire en 2000. Il m'a mis à ses côtés. En ce moment de 2000 à 2004, peu de gens parlaient de Karim Wade. Quand j’ai quitté qu'il a commencé à être le ministre de la terre et du ciel. Peut-être, c’est la raison pour laquelle on ma fait quitter. Mais si nous regardons là où il a fini, je pense qu’il était mieux de le laisser où il était», a dit Idy.



Le candidat arrivé 2e en 2019 de revenir sur les raisons de son divorce avec Wade. « Il avait dit qu’il allait faire un mandat de 2007 et un deuxième de 2012 en suite me donner moi à exercer de 2012 à 2022, deux mandats de 5 ans. Et en 2022, je quitte. S’il avait respecté cela, aujourd’hui, je serai en retraite. Mais comme il ne l'a pas fait voilà pourquoi je poursuis mon chemin », a fait savoir le leader de Rewmi.



À en croire Idrissa Seck, « sur ce que nous avons discuté et trouvé un accord, il y a eu beaucoup de choses qu’il a posé parmi lesquelles il a fait fausse route. Je me suis tenu et je lui ai dit non, vous ne pouvez pas virer, ici personne ne peut virer. Parce qu’il y a beaucoup d’obstacles. Il était catégorique sur sa décision. Je lui ai dit moi je vais tout droit. Voilà ce qui est à l’origine du problème. J’ai entendu beaucoup de choses, oui Idy avait dit à 63 ans, il va laisser la politique, l’âge du prophète non, ça ce n'est pas passé comme ça. C’est dans le cadre du projet de Wade de maintenir les libéraux au pouvoir pendant 50 ans pour dépasser le temps que nos concurrents socialistes ont passé au pouvoir, que Wade lui-même a planifié le programme. Les perturbations qu’il a amenées, ont dérangé ce programme ».