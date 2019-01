Idy 2019 lance son Grand débat avec les journalistes... sans Idrissa Seck

Annoncé en grande pompe dans les médias, le « Grand débat » qui devait avoir lieu entre le candidat de la coalition « Idy 2019 » et la presse nationale et internationale va bien avoir lieu ce jeudi 3 janvier 2019. Mais ce sera sans le leader du parti Rewmi Idrissa Seck.



A sa place, le speaker annonce que c’est le Docteur Abdourahmane Diouf qui va animer le débat. Il va présenter et expliquer le programme du candidat Idrissa Seck et ensuite répondre aux questions des journalistes.