Idy Président s’engage à supprimer le parrainage, à instaurer le bulletin unique et à...

Dans les « Quinze axes patriotiques » du programme du candidat Idrissa Seck, il y a une sous-partie intitulée : Un Sénégal juste. En expliquant la vision programmatique de Idy 2019, le Docteur Abdourahmane Diouf s’est arrêté sur ce point pour annoncer un certain nombre d’engagements pris par Idrissa Seck, au cas où il serait élu président de la République.

« Pour un Sénégal juste, il faut une séparation nette des pouvoirs. Et pour cela, le président Idrissa Seck s’engage à supprimer le siège du président de la République au Haut Conseil de la magistrature », a déclaré le porte-parole de Rewmi.



Aussi, dit-il, « le Président Idrissa s’engage à supprimer la loi sur le parrainage, qui ne va plus constituer un obstacle pour un candidat qui veut briguer un mandat présidentiel »



Last but not the least « Idrissa Seck s’engage à instaurer un bulletin unique pour des scrutins transparents ».