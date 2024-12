« Il n’est pas admissible que des hommes politiques utilisent les forces de défense et de sécurité pour anéantir des opposants », Moussa Bocar Thiam

« Aujourd’hui nous assistons à des dérives », a lancé Me Moussa Bocar Thiam ce dimanche lors de son passage à l’émission Grand Jury sur Rfm.



Pour l’avocat, « ce n’est pas du tout admissible que des hommes politique utilisent les forces de sécurité et de défense pour anéantir des opposants. Le Sénégal de 2024, a changé, ce n’est plus le Sénégal de Macky Sall, ou d’Abdoulaye Wade », a-t-il indiqué.



L’ancien ministre de la Communication, qui fustige l’attitude des autorités en place, a estimé qu’« aucun Sénégalais ne s’attendait à ce que ces pratiques soient l’œuvre du Premier ministre, Ousmane Sonko et du président de la République Diomaye ».



Poursuivant : « c’est étonnant que des journalistes soient arrêtés, que des gens qui donnent leurs opinions sont poursuivis alors que depuis 2014, ils ont vendu aux Sénégalais un Etat de droit, respect de la parole, la vérité ». « Aujourd’hui », a-t-il renchéri : « le résultat est tout autre, la déception est grande, très grande. »