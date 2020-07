"Il n'est pas exclu qu'Alassane Ouattara se représente pour la présidentielle"

C'est en tout cas l'une des options qui s'offre au parti au pouvoir après le décès mercredi 08 juillet de son candidat, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly.



C'est ce qu'a déclaré le secrétariat exécutif du RHDP, Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, Adama Bictogo avant une réunion pour organisation des obsèques du défunt.



La perte d'amadou gon est comme un recommencement pour nous a-t-il ajouté. Et dans les fait c'est un retour a la case départ pour le choix d'un candidat d'ici un mois et demi, date fixée par la loi électorale.