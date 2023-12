"Il n'y a plus de chef d'Etat mais des hauts fonctionnaires d'Etat", dixit Me Doudou Ndoye

Invité de l’émission Jury du dimanche, Me Ndoye, leader de l’union pour la république s’est exprimé sur les sujet phares de l’actualité politique sénégalais. Abordant la question sur la façon de gouverner l’avocat estime que le président a perdu son lustre dentent, il n’y a plus de chef d’Etat mais plutôt de haut fonctionnaire de l’Etat.



« Le président n’est plus cette grandeur que nous avons connu, le président devient maintenant une simple fonction, une fonction de haut fonctionnaire. Ce n’est plus la vocation d’un grand homme qui va au-delà de choses et qui est un homme d’Etat qui vie pour l’avenir ».



Il soutient que « l’aire des grands hommes d’Etat a disparu et nous sommes dans l’ère des fonctionnaires qui appliquent des règles, des contrats, ils n’ont plus cette vision du monde qui a fait la grandeur de tel ou de tel et chacun se dit si lui il l’est, moi je peux l’être. Et ça devient banale que ça n’a plus aucun intérêt », conclut-il.