«Il n’y aura pas de pénurie de denrées de première nécessité»: Unacois Yessal

Le marché sera bien approvisionné en denrées de première nécessité. C'est l'assurance des commerçants membres de l’Unacois Yessal. Pour le secrétaire permanent de cette association, Alla Dieng, il n’y a aucun risque de pénurie de pomme de terre ni d'aucune autre denrée durant la période se la Tabaski.



«Nous ne constatons pas de pénurie, il peut y avoir des tensions dans quelques endroits à cause de l'événement, mais nous pouvons assurer aux consommateurs que le marché est bien approvisionné en denrées de première nécessité», explique-t-il sur Sud fm. Et d'ajouter : «A l'endroit des autorités, des consommateurs et de l'opinion, nous disons que nous n'accepterons pas de spéculations sur certains produits».



Selon lui, des instructions fermes ont été données à «l’ensemble des membres de l’Unacois Yessal dans les 14 régions», de respecter les prix en vigueur sur le marché. S'agissant de la pomme de terre ou de l'oignon local, M. Dieng soutient que malgré les demandes d’ouverture du marché à l’importation, eux soutiennent la production locale pour permettre aux Sénégalais travaillant dans ce secteur «de vivre du fruit de leur travail».