Îles Éparses: un sujet qui suscite beaucoup d’attente chez les Malgaches

Depuis cinq jours, le dossier épineux des îles Éparses fait la Une des médias et des réseaux sociaux.



Pour Éliane, bouquiniste, l’ancienne puissance coloniale n’a aucun droit sur ces terres. « Ce sont nos îles et bien sûr qu’il faut nous les restituer, dit-elle. C’est très important, car les terres sont sacrées pour nous les Malgaches. »



Une restitution qui aurait dû se faire dès l’indépendance s’émeut Jean de Dieu, chauffeur de taxi : « Madagascar est un pays indépendant maintenant donc on devrait avoir cette indépendance sur toutes nos terres. Si on ne parvient pas à les récupérer, j’espère au moins qu’on pourra gérer une partie. »



Ces îles ont aussi un aspect économique important, notamment en ce qui concerne la pêche. Pour Hery, agent immobilier, ces quatre petites îles allant de 5 à 30 km2 pourraient permettre à Madagascar de s’enrichir.



« Les îles Éparses appartiennent légitimement à Madagascar, analyse-t-il, mais à cause des derniers dirigeants que l’on a eus, ce sont les Français qui les gèrent alors qu’elles regorgent de richesses. S’il n’y avait rien d’intéressant là-bas, ils nous les auraient déjà restituées. »



Devant un stand de journaux, Tantely n’est pas convaincu : « Sa déclaration, ce sont juste des mots pour plaire aux Malgaches. D’ailleurs, récupérer ces îles, ce n’est pas prioritaire parce qu’on n’a pas les compétences pour les gérer. Vous voyez déjà que même notre unique île on n’arrive pas à le gérer. Regardez comment les gens sont pauvres. Il n’y a pas d’intérêt direct pour le peuple malgache. »



Restitution directe ou cogestion, les deux pays se sont donnés un an, date du 60e anniversaire de l’indépendance de Madagascar, pour parvenir à une solution.