Îles Salomon: le Premier ministre affirme que les émeutes ont été «orchestrées» pour le destituer

Le Premier ministre des Îles Salomon a affirmé que les émeutes qui ont secoué la capitale durant trois jours ont été « orchestrées » par des personnes qui souhaitaient sa destitution.

« Il est très clair que les récents événements ont été bien planifiés et orchestrés pour me démettre de mes fonctions de Premier ministre pour des raisons non fondées », a déclaré Manasseh Sogavare, le Premier ministre de cet archipel du Pacifique dans une allocation télévisée.