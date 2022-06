Iliman Ndiaye: « l'Equipe nationale ce n'est pas une question de concurrence »

Dans une interview publiée par la Fédération sénégalaise de football sur son compte YouTube, le milieu de terrain de Sheffield United raconte sa première convocation en sélection.

« Quand j’ai reçu l’appel du sélectionneur pour me dire que je suis convoqué, je ne savais pas comment exprimer ma joie, tellement j’étais content. Je me suis dit que mon rêve depuis tout petit s’est réalisé. Donc cela m’a fait vraiment plaisir », a réagi Iliman Ndiaye au micro de la FSF TV. Il dit avoir été « très bien accueilli » par ses nouveaux coéquipiers.



Le jeune milieu de terrain de Sheffield United espère jouer la carte de la polyvalence pour gagner sa place. « Je ne pense pas à la concurrence. On est venu en équipe et je pense que chaque joueur va essayer de se donner à fond à chaque occasion. Ce n’est pas une question de concurrence, il faut juste se donner à fond quand l’opportunité se présente », a déclaré Iliman Ndiaye.

Qui ajoute: « Je n’ai jamais eu la pression. Le fait de remporter la Coupe d’Afrique donnera envie de remporter de nouveaux titres comme la Coupe du monde ».



Le natif de Rouen (France) devrait connaitre sa première sélection, samedi prochain contre le Bénin. « Ça va être un match intense je pense, parce que le Sénégal est une équipe à battre. Tous ceux qui vont jouer contre nous essaieront de nous battre. On se prépare bien », assure le joueur de Shieffield United.