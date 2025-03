Immatriculation gratuite des motos : le gouvernement accorde une prolongation jusqu'au 25 mai 2025

Le gouvernement sénégalais a annoncé ce mardi une prolongation de deux mois de la campagne d'immatriculation gratuite des motos et autres véhicules deux-roues. Une décision prise face à l'affluence record dans les centres d'enregistrement.



Face à la presse, le ministre des Transports Yankhoba Diémé a indiqué que cette opération, qui devait initialement s'achever prochainement, est prolongée jusqu'au 25 mai 2025. Cette mesure exceptionnelle fait suite au succès inattendu de la campagne et aux nombreuses demandes encore en attente de traitement.



Le ministre a souligné que cette prorogation constitue une "dernière opportunité" pour les propriétaires de se mettre en conformité. "À compter du 25 mai 2025, aucune tolérance ne sera appliquée", a-t-il prévenu. Les motos non immatriculées après cette date seront considérées en infraction et pourront être immobilisées par les forces de l'ordre, avec à la clé des amendes.



Cette campagne gratuite a permis d'enregistrer un nombre inédit de deux-roues en un temps record. Cependant, l'afflux massif de demandes a engorgé les services régionaux, justifiant cette prolongation.



Le gouvernement appelle à la responsabilité des propriétaires pour finaliser les démarches dans les délais impartis. "Nous comptons sur chacun pour que cette opération se termine dans les meilleures conditions", a conclu le ministre.