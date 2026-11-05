JOJ Dakar 2026 : le tir à l'arc fait son entrée au programme de la journée du vendredi 6 novembre

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 ouvrent un nouveau chapitre de leurs épreuves ce vendredi 6 novembre avec l'entrée en compétition officielle du tir à l'arc. Les archers disputent leurs premières séries à partir de 09h30 sur le site du Stade Abdoulaye Wade.



La journée sportive s'articule autour de cinq disciplines réparties sur différents sites de la région. Le triathlon donne le coup d'envoi dès 08h15 à Saly Plage Ouest, suivi par les épreuves de sports équestres programmé au Centre équestre à partir de 09h00. Le Complexe Tour de l'Œuf accueille pour sa part les sessions de basketball 3x3 et de natation, toutes deux prévues à partir de 10h00.