Immigration clandestine : 25 personnes dont 24 Sénégalais arrêtés à Banjul

Vingt-quatre (24) Sénégalais et un (1) Gambien en partance pour les IIes Canaries, ont été arrêtés par la police gambienne. Les Sénégalais, tous des habitants de Cayar, ont été rapatriés par les autorités consulaires.



«Nous avons reçu l’information il y a de cela deux (2) semaines faisant état d’un départ imminent de migrants pour l’Europe à partir de Banjul. Nous nous sommes préparés pour leur tendre un piège. Nous avons arrêtés en premier quatre (4) personnes qui étaient en train de remplir des vivres et des bidons d’essences dans une pirogue», renseigne le porte-parole de l’unité en charge de l’immigration en Gambie, Mamady Djiba sur les ondes de la Rfm.



A ces 24 candidats à l’émigration clandestine s'y ajoute les 54 Sénégalais migrants interpellés en Mauritanie et rapatriés au Sénégal.