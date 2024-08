Impactés du TER : près de 2000 mille familles dans la tourmente

Le TER ne fait pas que heureux. Près de 2000 familles impactées par ce projet sont en attente de leur indemnisation. L'ancien régime a longtemps trainé le pas face à leurs revendications et le nouveau non plus n'est pas pour l'heure prêt à leur ouvrir ses portes.

Babou Diallo

