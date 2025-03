Impôts et domaines : la DGC certifié ISO 9001 : 2015

Dans son communiqué, la DGID a souligné que cette certification démontre son engagement « résolu dans l'amélioration continue de ses processus et de ses services », avec pour objectif principal la satisfaction des usagers. Selon la DGID, cette démarche s’inscrit dans une volonté de garantir une meilleure qualité de service pour les citoyens et les entreprises, dans le respect des standards internationaux.



L’obtention de la certification ISO 9001:2015 témoigne d’un travail minutieux et structuré réalisé par l’ensemble des agents de la DGC. Pendant plusieurs mois, l'équipe a travaillé activement à identifier, analyser et corriger tous les dysfonctionnements et écarts qui pouvaient nuire à la qualité des services. Ce travail de fond a permis la mise en place d’un système de management de la qualité visant à assurer la transparence, la réactivité et la continuité du service public.



La DGID a mis en avant l'effort collectif de ses agents dans ce projet ambitieux. "Chaque membre de la DGC s’est impliqué dans l’amélioration des processus internes afin de garantir un service plus efficace et plus fiable. Ce travail de longue haleine a permis de structurer et d’optimiser les procédures au sein de la Direction des grandes Entreprises, un département clé de l’administration fiscale", a souligné la DGID dans sa note.



À travers cette certification, la DGID réitère son ambition de devenir une administration modèle au service des usagers. Dans ce contexte, la Direction générale des impôts et des domaines entend faire de la norme ISO 9001 un véritable pilier de son fonctionnement, en conformité avec les directives du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE. Un sujet que ce dernier avait évoqué, lors de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics du 20 janvier 2025. A cette occasion, le Président Diomaye avait exprimé le souhait de généraliser le management de la qualité dans toutes les structures publiques et parapubliques du Sénégal.