Inauguration Centrale nucléaire de Malicounda: Macky Sall adoube Maguette Sène qu’il qualifie de « Maire modèle »

L’affluence était monstre ce samedi, à Malicounda. Les habitants ont rivalisé d’ardeurs dans la mobilisation pour réserver un accueil chaleureux au président de la République. Jeunes, femmes, adultes, tous mobilisés derrière le Maire Maguette Sène. Une véritable démonstration de force. L’accueil réservé au président de la République Macky Sall, a été exceptionnel.



Des pancartes, des banderoles et des t-shirts à l’effigie de Maguette Sène à côté de son leader Macky Sall

Des militants et sympathisants, plus particulièrement des jeunes, ont fait une procession dans les rues de Malicounda. Ils chantaient et scandaient le nom de Maguette Sène. Des milliers de personnes, venus de partout, ont assisté à la cérémonie d’inauguration de la centrale électrique de Malicounda.



Le chef de l’État très satisfait a félicité Maguette Sène et lui a tressé des lauriers en le qualifiant de « maire modèle »



«Félicitations au maire Maguette Sène pour cette mobilisation exceptionnelle. C’est avec plaisir et un sentiment de fierté que je revienne procéder à l’inauguration de la deuxième centrale de Malicounda d’une capacité de 120 Mégawatt extensible à 135 Mégawatt après celle réceptionnée en 2016 ici même à Malicounda. Je voudrais vivement remercier les populations de Malicounda et du département de Mbour pour leur accueil chaleureux et leur mobilisation remarquable. Je voudrais également magnifier l’esprit républicain dont elles ont fait montre en acceptant d’abriter des infrastructures énergétiques vitales. Cela témoigne de votre adhésion indéfectible à ma vision d’un Sénégal émergent, dont le secteur énergétique constitue un pilier fondamental. Je salue par ailleurs l’engagement des autorités de Malicounda notamment celui de votre maire Maguette Sène. C’est un modèle de maire très proche de ses populations. Je salue surtout l’engagement de la vaillante jeunesse de Malicounda »



Le maire Maguette Sène est revenu sur les retombées de la centrale électrique. «La centrale électrique de Malicounda a employé durant la phase de construction 523 personnes et a déjà équipé la maternité de la localité d’un appareil échographique d’un coût de 25 millions et a entamé la construction du logement de la sage-femme. Dans le cadre de sa politique RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), Malicounda Power s’est également engagé à accompagner la jeunesse de la zone, notamment dans le domaine sportif. La société a accepté le financement d’un stade moderne avec tous les équipements nécessaires au profit de la Commune. La contribution économique locale que Malicounda Power a commencé à verser à la Municipalité au titre de six (06) mois de fonctionnement en 2022 et pour le compte de l’année 2023 est de 309 millions de francs CFA. Avec ces ressources, dès le lendemain de cette inauguration, un appel d’offres sera lancé pour désenclaver par des pistes les villages de Takhoum, Malicounda Ngogom, Mboulème et Gagnabougou tout aussi inaccessibles les uns que les autres, surtout en période d’hivernage»



Les investissements de Macky Sall qui font de Malicounda un hub énergétique (avec un parc de production de 142 mégawatts pour les deux centrales), un hub touristique dont Pointe Sarène est le point nodal et un hub agro-industriel avec l’Agropole de l’Ouest.



«En 2016, l’implantation de la Centrale solaire de Malicounda avait comme effet immédiat de générer des ressources d’un montant de 300 millions de francs CFA qui nous ont permis d’électrifier huit villages de Malicounda et de réaliser en un temps record l’accès universel à l’électricité dans notre commune, en plus de l’actionnariat que la commune détient dans le capital de cette société en vertu des nouvelles dispositions du Code Général des Collectivités territoriales portant la réforme de l’Acte 3 de la décentralisation dont vous êtes l’auteur. L’hôtel RIU que vous avez inauguré en mars 2022, a créé 478 emplois directs en 2022 et commence à générer un environnement économique favorable à diverses activités créatrices de richesses et d’emplois dans son terroir d’implantation », indique M. Sène.



Qui poursuit: « D’une valeur de 54 milliards de francs CFA, l’agropole Ouest de l’entente intercommunale Malicounda-Nguéniène-Sandiara dont Malicounda fait partie des futurs bénéficiaires est aussi un grand investissement du Chef de l’Etat. Selon le maire, «les effets attendus de l’Agropole Ouest c’est 5.000 emplois directs, 8.000 emplois indirects et toute une dynamique de développement économique centrée autour de l’agro-industrie qui sera enclenchée pour tout le département de Mbour ».



Maguette Sène d’ajouter: « Que dire de l’impact social de l’Hôpital de haut niveau du département de Mbour dont le Conseil municipal de Malicounda a déjà délibéré une assiette de 10 Hectares pour l’abriter dans le village de Fandane ?

Que dire de l’impact de la nouvelle route de 15km reliant l’autoroute à péage, à la sortie de Keur Balla Lô, à la station balnéaire de Pointe Sarène pour le désengorgement de la ville de Mbour, mais aussi pour une meilleure accessibilité de la ville de Joal et des terroirs de la station touristique, de l’Agropole et des zones de production agricole voisines ? »



La Demande de Maguette Sène à Macky

«Le seul élément qui manque à cet écosystème que vous avez contribué à mettre en place, c’est des routes bitumées reliant les principales agglomérations. A cet effet, l’intégration de la Commune de Malicounda dans le programme de Promoville est la seule demande que nous formulons à votre endroit pour faire de notre municipalité la ville moderne et rayonnante que nous voulons.