Inauguration du Brt ce mercredi: les chantiers montrent une autre réalité

Alors que sa mise en service est prévue pour ce mercredi 27 décembre, une visite des chantiers du Bus rapide transit (Brt), a révélé une situation contrastée. Le tronçon reliant Petersen à Liberté 6 suscite de l'espoir avec des travaux en bonne voie, tandis que le tronçon des Hlm Grand Yoff jusqu'à la mairie de Guédiawaye, en passant par les Parcelles Assainies, présente des retards considérables. Les stigmates des récentes manifestations sont toujours visibles aux Hlm Grand-Yoff, avec des vitres brisées et des travaux inachevés dans certaines stations.



À en croire L'Observateur, la situation n'est guère meilleure à certains arrêts comme Croisement 22, où les ouvriers semblent avoir du mal à avancer dans les travaux. Les quais manquent d'équipements de base tels que des écrans de surveillance, des vitres, de l'électricité ou du pavage. L'accès à certaines stations est difficile voire dangereux, tandis que des problèmes logistiques persistent sur place.



Cependant, certains sites, comme le quai de rabattement à Guédiawaye, dénotent une exception à cette situation critique. Tout semble prêt: sol soigné, vitres neuves, équipements de surveillance, feux de signalisation, et mobilier installé. Cette exception laisse entrevoir une possible mise en service réussie le 27 décembre.



Malgré ces retards et imperfections, les efforts pour achever les travaux continuent. Certains ouvriers, ont souligné les difficultés rencontrées avec les finitions et l'impact des récentes manifestations qui ont endommagé les installations. Ils ont estimé que, « dans l'ensemble, les chantiers dans la banlieue sénégalaise sont encore loin d'être achevés ».



Cette visite soulève des questions quant à la pleine opérationnalité du projet lors de son lancement officiel prévu dans quelques jours. Le Brt représente un projet colossal de près de 89 milliards de francs CFA, il prévoit de révolutionner la mobilité urbaine dans l'agglomération dakaroise, vise à transporter 300 000 passagers par jour. Annoncé en octobre 2019, ce projet comprendra 144 bus articulés pouvant accueillir jusqu'à 150 passagers chacun, desservant 23 stations et reliant le centre-ville à Guédiawaye.