Inauguration du TER ce lundi : Le Président Macky coupe toutes activités des Rufisquois de 6h à 20h

Comme promis et récemment confirmé lors de son discours à la Nation du 31 Décembre 2018, le chef de l’État Macky Sall va procéder ce lundi 14 Janvier 2018, à l’inauguration de l’un des projets phares de son septennat, le Train Express Régional (Ter). Mais à Rufisque, ville riveraine du trajet du TER, les populations sont inquiètes.



En effet selon un communiqué de l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) « toutes les voies d’accès au train seront fermées de 06 h du matin à 20 h du soir ». Conséquence : les populations de la vielle ville n’iront ni au travail, ni au marché et plus grave, des milliers d’élèves n’iront pas à l’école. La cause est simple, aucun pont, aucune passerelle n’est installée, contrairement aux allégations du communiqué de l’APIX, pour permettre aux populations de vaquer tranquillement et sereinement à leurs occupations.