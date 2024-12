Incendie à l’hypermarché Exclusive de Yoff : « aucune perte en vies humaines, des dégâts matériels » considérables » (pompiers)

Dans la nuit du dimanche au lundi 23 décembre, un incendie s'est déclaré à l'hypermarché Exclusive de Yoff, à Dakar. Selon le Commandant du premier Groupement d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers, le Colonel Sada Dia, "aucune perte en vie humaine n’a été déplorée". Cependant, il a précisé, lors d'une déclaration à l'APS, que des "dégâts matériels considérables, dont l’ampleur n’est pas encore connue", sont à déplorer. Le Colonel Dia a également indiqué qu’une enquête a été ouverte par la gendarmerie, présente sur les lieux. Il s’exprimait lundi après-midi, lors d’un point de presse, après l'intervention de ses équipes pour maîtriser le feu.



"Nous avons été alertés à 1 heure 48 minutes et, dix minutes plus tard, nous étions sur place. Mais le feu, déjà bien installé au premier étage, nécessitait une intervention massive. Pour venir à bout de cet incendie, dans un endroit particulièrement difficile d’accès en raison des conditions de stockage et de la diversité des produits présents, un dispositif important a été déployé par les sapeurs-pompiers", a expliqué le Colonel Sada Dia.



Face à l’ampleur du sinistre, il a ajouté : "98 gradés et sapeurs, dont 10 officiers, ont été mobilisés, soutenus par 28 engins d’intervention. Après 13 heures d’efforts soutenus, les soldats du feu ont finalement réussi à maîtriser l’incendie".