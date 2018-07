Incendie de la maison de Moustapha Cissé Lô : Serigne Assane Mbacké risque 20 ans de prison, voire la perpétuité

Serigne Assane Mbacké sera à nouveau ce lundi 23 juillet, devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Diourbel pour l'affaire qui l'opposant au député et membre de la mouvance présidentielle (Apr), Moustapha Cissé Lô. Poursuivi pour incendie volontaire dans un lieu servant d’habitation, le responsable du Pds va comparaître libre.



Serigne Assane Mbacké avait revendiqué l’incendie du domicile de Moustapha Cissé Lô, le 20 juin 2014. S'il est reconnu coupable, il risque 20 ans de prison, voire la perpétuité, conformément aux dispositions des articles 364, 366, 368 et 406 du code de procédure pénale, renseigne Seneweb .



Pour rappel le responsable du Pds avait obtenu la liberté provisoire après son inculpation et son placement sous mandat de dépôt.