Incendie du puits de gaz à Ngadiaga du 19 décembre: les travaux d’extinction vont démarrer le samedi 2 janvier

C’est la société américaine Halliburton qui a été retenue pour l'extinction de l' incendie qui s’est déclenché au niveau de l’un des puits du champ gazier situé dans le village de Ngadiaga sur la commune de Notto Gouye Diama, au nord de Dakar (Sénégal), le 19 décembre dernier. La société coptée par les équipes techniques de FORTESA (Opérateur du périmètre d’exploitation de Sadiaratou) et de la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) compte démarrer les travaux d’extinction de l’incendie et de remise en état du site le samedi 2 janvier 2021, a appris PressAfrik via un communiqué.



" L’incendie sur un puits de gaz est différent des incendies ordinaires plus connus sous nos cieux ; la maîtrise d’un tel incendie nécessite de l’expertise spécialisée, du matériel et des techniques spéciaux. C’est dans ce cadre que FORTESA et PETROSEN ont saisi des sociétés spécialisées dans ce genre d’incendie, pour apporter leur expertise. C’est la société américaine Halliburton qui a été retenue pour cette opération complexe", ont décidé les directeurs généraux de FORTESA et PETROSEN qui ont informé dans le document parvenu à Pressafrik que depuis le 23 décembre 2020, elle (Halliburton) a dépêché sur les lieux 5 agents spécialisés en la matière qui ont déjà commencé le travail d’évaluation et de préparation.



"Les principaux équipements nécessaires à ces opérations arriveront à Dakar le vendredi 1er janvier 2021 et les travaux d’extinction de l’incendie et de remise en état du site démarreront le samedi 2 janvier 2021", ont-ils fait savoir.