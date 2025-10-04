Réseau social
Incendie du siège de Taxawu Sénégal : Khalifa Sall relance l’affaire et interpelle la justice
En conférence de presse ce samedi 4 octobre 2025, Khalifa Sall a relancé le dossier de l’incendie volontaire du siège de Taxawu Sénégal, survenu lors de la campagne des élections législatives de 2024. L’ancien maire de Dakar a interpellé la justice et exigé que toute la lumière soit faite sur cette affaire restée sans suite.
 
« Depuis que le siège de Taxawu a été saccagé, il garde un visage balafré et hideux. Nous avons parlé, entrepris des démarches, mais rien n’a bougé. C’est pourquoi je continuerai à interpeller le Procureur, le Parquet, et la justice de mon pays pour qu’ils fassent leur travail », a déclaré le leader de Taxawu Sénégal.
 
Khalifa Sall rappelle avoir déposé plusieurs plaintes, sans jamais obtenir de réponse satisfaisante. « Je ne renoncerai pas à réclamer justice ni à saisir la presse. Nous vivons dans un État de droit, et nous sommes en droit d’exiger justice pour ce lieu symbolique, témoin de tous les combats de l’opposition depuis vingt ans », a-t-il insisté, avant de s’interroger : « Pourquoi les enquêtes se sont-elles arrêtées ? Et pourquoi les auteurs n’ont-ils toujours pas été identifiés ni arrêtés ? »
Moussa Ndongo

Samedi 4 Octobre 2025 - 23:37


