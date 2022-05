Incidents lors du match contre l'Égypte : la FIFA sanctionne le Sénégal

La FIFA a publié ce lundi 2 mai 2022 les sanctions disciplinaires imposées par sa Commission de Discipline en relation avec les incidents survenus lors des matches de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ disputés au cours du premier trimestre 2022.



El le Sénégal écope d' une amende de 175 000 francs suisses, soit un montant de 112 millions F CFA plus un match sans spectateurs, c'est à dire un match à huit clos. Cette décision de la FIFA fait suite à la plainte de la Fédération égyptienne de football, pour "les coups de lasers" subis lors du match de barrages retour de la Coupe du monde Qatar 2022, opposant l'Egypte au Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



La Fifa justifie sa décision: "Ordre et sécurité lors des matches (non-application des règles de sécurité existantes et non-respect pour assurer le maintien de l'ordre public dans le stade, invasion du terrain de jeu, lancer d'objets, allumage de feux d'artifice, utilisation de pointeurs laser et utilisation de s'objecte à transmettre un message qui n'est pas approprié pour un événement sportif - offensant bannière -) Amende de CHF 175'000Un (1) match sans spectateurs", lit-on sur le tableau de sanctions réservées au Sénégal.



A noter que l'Egypte aussi a été sanctionnée. Salah et ses coéquipiers écopent d’une amende de 6 mille francs suisses, pour le match aller.