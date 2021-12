Incidents stades: Lyon prend une mesure forte contre ses supporters

Dans un communiqué, Lyon annonce une mesure forte contre ses supporters : "Dans ce contexte, jusqu’à nouvel ordre, et jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’identification des auteurs, l’Olympique Lyonnais décide d’interdire de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l’extérieur."

"Dès vendredi soir, l’Olympique Lyonnais s’est mis à la disposition des enquêteurs et instances pour que la lumière soit faite sur l’intégralité des actes commis lors de cette soirée et que les responsabilités soient établies, que ce soit dans le jet de bombe agricole à l’intérieur du parcage en début de mi-temps, les fumigènes, les violences et l’envahissement de terrain.



L’Olympique Lyonnais assumera l’ensemble de ses responsabilités et témoigne dès à présent d’une extrême détermination de voir les personnes impliquées, quelles que soient leurs appartenances de clubs, être sanctionnées.



Ainsi, l’Olympique Lyonnais a décidé de porter plainte après ce déchaînement de violences et prendra les mesures les plus sévères contre les personnes impliquées après les identifications, y compris contre les supporters lyonnais qui seraient concernés.



Les équipes de sécurité de l’Olympique Lyonnais ont d’ores et déjà commencé à analyser toutes les images et utiliseront tous les outils à leur disposition pour sanctionner chacune des personnes qui sera identifiée. L’Olympique Lyonnais appliquera avec force et détermination les sanctions maximums, y compris la radiation de stade à vie.



Les individus impliqués n’ont pas leur place dans un stade, la violence ne peut plus être tolérée dans les stades. Ces derniers doivent faire l’objet d’aménagements technologiques et être mieux organisés pour identifier les fauteurs de troubles. Les violences doivent être fermement condamnées par l’ensemble des acteurs du football, y compris par les groupes de supporters.





Plus que jamais, nous devons éradiquer ces phénomènes de hooliganisme et bannir tous ceux qui sont ennemis, par leurs actes, du football, mais aussi des clubs dont ils se revendiquent.



