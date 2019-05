Incitation à la haine envers les femmes: Usmaan M'beng arrêté par la Section de recherches

Pour s'être tristement servi de son compte Facebook, dans le but d'appeler à l'extermination d'une bonne partie de la gente féminine, Usmaan M'beng a été cueilli ce mardi 21 mai par les éléments de la Qsection de recherches de Colobane.

Cela suite à une plainte déposée par Aïssatou Diouf qui avait fait une publication dénonçant les nombreux cas de violence dont sont victimes les femmes au Sénégal, ces derniers temps. Les multiples message d'excuse du sieur M'beng n'y feront rien. Le chef du parquet s'est saisi de l'affaire.



Il risque très gros et sera poursuivi pour "appel au meurtre", "incitation à la haine" et "injures publiques via les nouvelles techniques de l’information et de la communication".