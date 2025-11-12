Inclusion sociale : le Chef de l’État impulse une nouvelle dynamique pour l’inclusion des personnes vivant avec un handicap

Le président Bassirou Diomaye Faye place l’inclusion sociale au cœur de son action gouvernementale. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 novembre, il a demandé au gouvernement d’intensifier les efforts pour « améliorer la situation des personnes vivant avec un handicap » et de promouvoir leur « insertion par l’entrepreneuriat et l’emploi ».



Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de « renforcer les dispositifs d’accompagnement » et de soutenir les initiatives génératrices de revenus. Il a également évoqué la mise en place de mécanismes spéciaux pour favoriser leur recrutement dans la fonction publique et le secteur privé.



Le président Faye a chargé le ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités d’organiser, avant la fin de l’année 2025, des concertations avec les associations de personnes vivant avec un handicap. Ces discussions devraient permettre, dès 2026, la mise en œuvre d’une stratégie nationale de consolidation du soutien à cette frange vulnérable de la population.



Cette mesure s’inscrit dans une approche globale d’équité sociale et de justice économique visant à bâtir un modèle de développement plus inclusif et solidaire.