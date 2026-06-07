Incubateur de Golf Sud : Paul Sédar Ndiaye sensibilise les jeunes lycéens à la lecture et à l’écriture à travers un atelier littéraire

Le Centre d’incubation de Golf Sud a accueilli un atelier littéraire autour de l’ouvrage " Teranga, la gestion de l’hospitalité " de l’écrivain et enseignant-chercheur Paul Sédar Ndiaye. Cette rencontre a réuni des élèves, des enseignants et des professionnels des médias autour des valeurs de la Teranga, du vivre-ensemble et de la promotion de la lecture.





Pour Paul Sédar Ndiaye, cette initiative s’inscrit dans une démarche de sensibilisation de la jeunesse à l’importance de la culture et de la littérature.





" Chercher la culture car elle est la nourriture de l’âme et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui ici à l'incubateur de Golf Sud avec cette palabre littéraire autour de l’œuvre Teranga, la gestion de l’hospitalité. Ce livre a été un prétexte pour parler des valeurs de la Teranga, de l’hospitalité et du vivre-ensemble ", a-t-il déclaré.





L’écrivain a également insisté sur la nécessité de redonner aux jeunes le goût de la lecture et de l’écriture à une époque où les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus importante dans leur quotidien. " Nous nous sommes rendu compte que la lecture est en train de disparaître au profit des réseaux sociaux et que le niveau en français est en baisse. Ces palabres littéraires sont l’occasion d’inciter les élèves à lire davantage et à écrire ", a-t-il expliqué.





Pour animer les échanges, Paul Sédar Ndiaye était accompagné de journalistes expérimentées, notamment Ndeye Maty Diagne de Dakaractu, Khady Ndoye de Seneweb . Ensemble, elles ont encadré les participants dans des exercices d’analyse et de restitution. À l’origine de cette rencontre, Mandiaye N’Diaye, enseignant à l’Internat « Adama », souhaitait offrir à ses élèves une expérience enrichissante au contact direct d’un écrivain.





" Aujourd’hui, les élèves lisent de moins en moins. Lorsque nous avons pris connaissance des activités menées par Paul Sédar Ndiaye à travers ses palabres littéraires, nous avons voulu lui permettre de venir échanger avec les pensionnaires de l’Internat Adama ", a-t-il indiqué.





Selon lui, cette initiative permet aux jeunes de découvrir la personne qui se cache derrière l’œuvre littéraire et, pourquoi pas, de susciter des vocations.





" Il est facile de lire un livre, mais il n’est pas toujours évident de rencontrer son auteur. Nous avons voulu offrir cette opportunité aux enfants afin qu’ils comprennent que celui qui écrit est une personne comme eux et que cela puisse leur donner envie de devenir écrivains demain ", a-t-il ajouté.





Les élèves ont particulièrement apprécié cette immersion dans l’univers littéraire. C’est le cas de Nogaye Sow, élève en classe de Seconde S2 à l’école Cheikh Ibrahima Niass Baye et pensionnaire de l’Internat Adama. " Cette rencontre m’a permis de découvrir des choses que je ne comprenais pas et de rencontrer notre chaleureux écrivain Paul Sédar Ndiaye. Cela m’a donné de nouvelles idées, car j’étais un peu bloquée. J’aime beaucoup lire et la lecture me divertit et me fait voyager ", a-t-elle confié à la fin de l'atelier.