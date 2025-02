Indemnisations des victimes des violences politiques : les paiements démarrent cette semaine

Le paiement des aides aux victimes des violences politiques survenues lors des manifestations entre 2021 et 2024 débutera cette semaine. Cette annonce a été faite par le Secrétaire du ministère de la Famille et des Solidarités, El Hadj Ndiogou Diouf. Il a précisé les modalités du processus d’indemnisation.



« Nous allons commencer à payer cette semaine comme on l’avait dit. On va programmer un nombre précis de personnes à payer chaque semaine », a-t-il déclaré sur la RFM.



Selon lui, les réclamations des ayants droit omis sur la première liste ont été examinées. « Il n’y a pas d’omissions. Sur la base de données on avait précisé qu’il y a 2172 personnes qui ont été recensées, dont 79 cas de décès et un nombre invariable de blessés. Les blessés bénéficient d’un suivi médical tous les jours. Ils sont assistés au quotidien », a expliqué le Secrétaire du ministère de la Famille et des Solidarités.



Cependant, il a souligné que certains citoyens viennent régulièrement présenter des réclamations. « Sur la liste qui avait été fermée, il y a des gens qui viennent et qui se réclament victimes. Dans ce cas, nous demandons un élément de preuve. Nous prenons leurs dossiers et leur demandons de fournir des éléments de preuve. S’ils répondent aux critères on leurs enrôlent en plus des 2172 personnes retenues », a fait savoir M. Diouf.



Le Secrétaire a également souligné que le nombre exact de bénéficiaires reste fluctuant en raison de l’arrivée de nouveaux dossiers. Certaines victimes vivant dans des zones reculées pourraient rencontrer des difficultés à percevoir leur indemnisation par les canaux traditionnels.



« Pour ces personnes-là, on est en train de voir les modalités de transfert qui seront mises en place. Pour les Bourses de sécurité familiale c’est des transferts monétaires. Les autres indemnités seront versées par chèque ou transfert », a-t-il ajouté.



Pour rappel, le gouvernement a alloué une enveloppe de 5 milliards de FCFA pour indemniser les victimes des manifestations. Chaque famille de personne décédée recevra 10 millions de FCFA, tandis que les ex-détenus politiques recevront 500.000 FCFA.