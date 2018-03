Indemnité de logement: l'Etat reste ferme sur les 25% Serigne Mbaye Thiam

«Le gouvernement avait entrepris des rencontres avec les organisations syndicales et la première s’est tenue le mardi 6 mars. Au cours de cette rencontre j’ai représenté le gouvernement. Nous avons demandé aux organisations syndicales de faire quand même des contrepropositions. Parce que jusqu’à présent on n’avait pas entendu de contrepropositions de leur part », a déclaré le ministre de l'Education nationale à l'issue de la réunion entre gouvernement et enseignants tenus qui s'est tenue vendredi.



Selon Serigne Mbaye Thiam, à l’issu de cette rencontre, il y avait deux contrepropositions à savoir : d’alignement de l’indemnité de logement d’augmentation substantielle. « Et pour cette partie les montants qui étaient proposés varient entre 20 et 30 000 francs Cfa en 2018, encore 20 et 30 000 F Cfa en 2019. Le gouvernement a estimé que ce n’était pas supportable par les finances publiques. Et au cours de cette rencontre le gouvernement a porté son effort en proposant que l’indemnité de logement puisse passer de 70 000 Cfa à 72 000 Cfa. Ça c’était au cours de la rencontre du mardi 6 mars. Les organisations syndicales ont marqué leurs désaccords».



Revenant sur la conclusion de la rencontre, il avoue : «Au cours de cette rencontre encore il n y a pas eu d’accord, le gouvernement est revenu avec une troisième proposition en date du lundi 12 mars 2018. Au cours de cette rencontre le gouvernement a proposé que l’indemnité de logement puisse passer par enseignant et par mois de 60 000 Cfa à 75 000 Cfa. Ce qui correspond à une augmentation de 25% », a-t-il dit. Mais là aussi, les syndicalistes ont dit niet.