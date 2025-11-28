Indemnité de logement : l'intersyndicale de l’administration entame «une grève générale» les 04 et 05 décembre

L’intersyndicale de l’Administration du Sénégal, qui regroupe plusieurs structures de défense des droits de travailleurs, décide de passer à l’offensive dans la lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. L’organisation projette une grève générale les 04 et 05 décembre 2025, pour réclamer entre autres «le payement de l’indemnité de logement destinée à 16000 agents de l’administration».



L’intersyndicale de l’Administration estime que depuis la signature, le 1er mai 2025 du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, pourtant intégrée dans la loi de finances rectificative et publiée au journal officiel le 10 juillet 2025, la mesure de payement des indemnités reste inappliquée.



Malgré les démarches entreprises, dont une correspondance adressée au Premier ministre Ousmane Sonko, l’Intersyndicale dit avoir reçu une fin de non-recevoir. Face à ce qu’elle considère comme «un silence injustifié persistant» du gouvernement, les travailleurs ont «décidé de fédérer leurs forces pour exiger la mise en solde immédiate de l’indemnité de logement, avec le rappel de cinq (05) mois d’arriérés».



L’intersyndicale, tout en annonçant que la grève est «renouvelable», a aussi prévenu que «si l’Etat persiste dans son mutisme, le combat sera poursuivi et intensifié au-delà de ce premier plan d’action», a informé le quotidien "Libération", dans sa parution de ce vendredi.



L’intersyndicale des travailleurs de l’Administration est composée de plusieurs organisations syndicales dont celles du secteur primaire (agriculture, élevage), du syndicat des chauffeurs, du syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale (Sictras).