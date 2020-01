Indemnités et prises en charge des membres du Comité de pilotage: le Forum Civil renonce à l'argent de Big Fam

Il y aura bien des indemnités et une prise en charge pour les membres du Comité de pilotage du Dialogue national qui ont une mission de trois mois, à compter de l'installation du dudit comité par le chef de l'Etat le 26 décembre dernier. Pour preuve, le Forum Civil, qui a ses membres au comité de pilotage, a sorti une, après la rencontre de lundi 20 janvier pour informer que ses deux représentants ne toucheront pas un Kopek de cette structure pilotée par Famara Ibrahima Sagna.



"Dans le cadre des travaux du Comité de pilotage du Dialogue national, le Forum Civil vous informe qu'il prendra en charge tous les frais nécessaires pour permettre à ses membres de travailler dans de bonnes conditions au sein du dit Comité. En conséquence, le Forum Civil dispense l'Etat du versement d'indemnités et autres prises en charge pour le compte de Messieurs Birahime SECK et Abdoul Maliky BOUSSO", peut-ont lire dans la note parvenue à PressAfrik et intitulée: "Renonciation aux indemnités et autres prises en charges dans le comité de pilotage"



Le député Mamadou Lamine Diallo révélé que le chef de l'Etat allait allouer un budget de 800 millions Fcfa pour les indemnités et prises en charge des membres du Comité de pilotage. Une affirmation qui avait suscité de vives polémiques et qui avait valu au leader du mouvement Tekki de vives critiques de la part de ses camarades de l'opposition dont Mamadou Diop "Decroix".

Aujourd'hui, même si aucun montant n'a été prononcé par Famara Ibrahima Sagna, il est évident que les membres du Comité, qui sont plus de 80 personnes, vont toucher de l'argent venant des caisses de l'Etat.