Indépendance de la justice : le préfet de Dakar interdit la manifestation de Y'en a marre, prévue demain vendredi

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a interdit la manifestation initiée par le mouvement Yen a marre et Frapp France Dégage, prévue demain vendredi 10 décembre pour réclamer l'indépendance de la justice. Les raisons évoquées par le préfet sont "troubles à l'ordre public et entrave à la circulation des personnes et de leurs biens".

Salif SAKHANOKHO

