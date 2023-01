Indice de Perception de la Corruption 2022: les Seychelles, le Cap-Vert et Botswana meilleurs élèves d'Afrique, le Sénégal près de la zone rouge

L’Indice de perception de la corruption 2022 (IPC) publié ce mardi par Transparency International relève une situation désastreuse en Afrique subsaharienne : la majorité des pays de la région n’ont fait aucun progrès contre la corruption, leur niveau restant le même et la quasi-totalité (90 %) obtenant un score inférieur à 50.



Pourtant, la corruption n’est pas le seul des maux accablant la région : elle est aussi l’une des moins pacifiques du globe selon l’Indice mondial de la paix. Et ceci n’a rien de surprenant car corruption et conflit font bon ménage et forment un cercle vicieux, de sorte que les pays en situation de conflit sont gagnés par la corruption, et la corruption à son tour est moteur de conflit. La République centrafricaine (24), le Soudan (22), la République démocratique du Congo (20), le Soudan du Sud (13) et la Somalie (12) sont rangés parmi les dix pays les moins pacifiques de la planète et figurent aussi dans la liste des 30 pays les moins bien classés de l’IPC.



Samuel Kaninda, Conseiller Régional pour l’Afrique de Transparency International s’exprime ainsi :



« À l’heure actuelle, les populations du continent africain sont assaillies de toutes parts par de multiples difficultés – pénuries alimentaires, hausse du coût de la vie, une pandémie qui n’en finit pas et de nombreuses situations de conflits. Mais en dépit du fait que la corruption vient alimenter et compliquer chacune de ces crises, les gouvernements de la région, pour la plupart, continuent de négliger les efforts requis pour lutter contre ce fléau. Les Africains ont besoin que leurs dirigeants ne se contentent plus de simples mots et engagements et prennent des mesures fortes et décisives pour éradiquer la corruption qui est omniprésente, en particulier en ces temps si durs, sinon la situation ne fera qu’empirer. »



Les Seychelles championnes d'Afrique



L’IPC classe 180 pays et territoires sur une échelle qui va de zéro (0 = forte corruption) à cent (100 = aucune corruption), en fonction du degré de perception de la corruption dans le secteur public. Le score moyen de l’Afrique subsaharienne reste le plus bas du monde, perdant même un point cette année pour atteindre 32.



Les Seychelles (70) arrivent en tête de la région, et suivent, mais assez loin derrière, le Cap-Vert et le Botswana avec 60 points.

Le Burundi (17), la Guinée équatoriale (17), le Soudan du Sud (13) et la Somalie (12) obtiennent les scores les plus bas de la région.

Le Lesotho (37), l’Eswatini (30), le Gabon (29), le Liberia (26) et les Comores (19) se situent à un niveau historiquement faible cette année. Depuis 2017, seul l’Angola (33) a vu son classement IPC remonter notablement. Le Sénégal glisse vers la zone rouge des -40 points. Le pays obtient un score de 43 points dans l'indice publiée par Transparency international ce mardi.

Pour connaître le score de chaque pays et son évolution dans le temps, ainsi que l’analyse par grande région, consulter la page Régions de l’IPC 2022.







​