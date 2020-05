Indice de sévérité du covid-19 : le Sénégal 51e rang mondial et 14e africain

Le Sénégal, dans le baromètre de l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité du Covid-19 au niveau mondial, affiche un score de 0,76 (sévérité modérée), et se situe au 51e rang mondial et au 14e rang africain.



Ce baromètre conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE) adopte la définition de la sévérité d’une pandémie virale retenue par l’OMS et qui intègre trois éléments : la transmissibilité du virus, la sévérité de la maladie et son impact. L’analyse par continent selon l’étude montre que l’Europe affiche en moyenne la plus forte sévérité dans le monde (avec un score de 0,68 ; soit une sévérité modérée).



Le meilleur score dans ce continent est de 0,92 (l’Autriche) et le pays le moins performant affiche un score de 0,36 (le Royaume Uni). Concernant l’Afrique, les scores sont compris entre 0,97 (Ile Maurice) et 0,40 (Somalie) avec une moyenne de 0,70 (soit une sévérité modérée sur le continent). Le Sénégal, avec un score de 0,76 (sévérité modérée), se situe au 51e rang mondial et au 14e rang africain.



« Le Sénégal a commencé à inverser la courbe de la Maladie à partir du 3 avril, expliquant sa bonne performance dans le baromètre publié le 8 avril (3e mondial et 1er africain), avant de constater une évolution rapide des cas d’infection (notamment communautaires et de leurs contacts) et des décès, à partir du 12 avril » lit-on dans l’étude.



L’indice de sévérité est calculé sur une fréquence hebdomadaire pour 132 pays pour lesquels des données existent, révèle la même source. Celles-ci proviennent de la base journalière du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui est une agence de l'Union Européenne et du Centre de l’Union africaine de contrôle et de prévention des maladies qui se fondent elles-mêmes sur des données officielles de l’Organisation Mondiale de la Santé et sur celles des pays.



En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,45 (pour le Panama et 0,46 les États Unis, pays les plus sévèrement touchés dans ce continent) et un maximum de 0,92 (Uruguay), pour une moyenne régionale de 0,66.



