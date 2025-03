Inédit: braquage en plein jour à Ouakam, 100 millions de francs CFA emportés (video)

Un employé, chargé de retirer une somme de 100 millions de francs CFA pour son patron, a été attaqué par trois individus en moto peu après sa sortie de la banque. Le braquage a eu lieu à Ouakam ce vendredi près du monument de la Renaissance.



Selon le propriétaire de l’argent, Cheikh Badiane, qui s’est confié à la presse, il a été informé de l’incident par la victime qui n’est autre que son employé. « C’est le matin qu’il m’a appelé pour me dire que trois motocyclistes l’ont attaqué et ont emporté les 100 millions de francs CFA qu'il détenait par devers lui », a-t-il déclaré.



« Pour moi, c’est une agression simple. Je ne soupçonne pas mon employé d’un quelconque coup foireux contre moi » a déclaré M. Badiane. Il a révélé que son entreprise a l’habitude d’effectuer de telles transactions et n’a jamais étais victime d’un tel acte. « On n’a jamais eu de problème de ce genre. Mais aujourd’hui, ceci s’est produit », a-t-il déploré.



Il a aussi indiqué que son employé a déjà déposé une plainte à la gendarmerie. « Suite à l’attaque, la victime a immédiatement alerté la gendarmerie de Ouakam. Le commandant et ses éléments se sont rendus sur place pour ouvrir une enquête. L’enquête est en cours pour identifier les braqueurs et tenter de retrouver l’importante somme dérobée. »