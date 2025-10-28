"Infanticide" à Yeumbeul Sud : une élève de 19 ans et sa maman arrêtées puis placées en garde à vue

L’élève Mame Diarra Sène et sa mère Khady Ndour ont été placées en garde à vue pour suspicion d’infanticide suite à la découverte du corps sans vie d’un fœtus. Les policiers ont été informés de cette découverte macabre le 26 octobre dernier, aux environs de 13 heures. Une équipe est déplacée dans leur maison sise au quartier Afia 5 de Yeumbeul Sud pour faire les constatations. Sur place, ces derniers ont constaté qu’il s’agissait d’un fœtus masculin dont le sexe est apparent.
Ils ont même trouvé un pagne tacheté de sang sur un fil à linge. Avant d’être interpelée dans le cadre de l’enquête pour un examen gynécologique, Mame Diarra a déclaré être la propriétaire de ce pagne. Ainsi, l’examen a finalement conclu à « des éléments cliniques compatibles à un accouchement récent ». Mise devant les faits, l’élève de 19 ans a reconnu avoir accouché récemment et que c’est sa maman qui l’a aidé à ensevelir le fœtus.
Selon les informations du journal Libération, l’enquête se poursuit pour élucider cette affaire.
