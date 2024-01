Infirmerie des « Lions » : Ballo-Touré ménagé, Sabaly toujours absent

Pour préparer le duel des Lions entre le Cameroun ce vendredi 19 janvier 2024, l'équipe nationale a effectué un galop d'entraînement mardi, qui a enregistré la participation de 14 « Lions ». Fodé Ballo-Touré a été ménagé. Quant à Youssouph Sabaly, il est absent.



Après avoir réussi une bonne entrée dans la poule C, en étrillant la Gambie (3-0), le Sénégal pourrait valider son billet en cas de second exploit, lors de la deuxième journée. Toutefois, le champion d'Afrique qui livre un duel des « Lions » contre le Cameroun, risque de composer sans Fodé Ballo- Touré.



En méforme depuis son arrivée, le sociétaire de Fulham (Angleterre) a été encore ménagé hier mardi, lors de la séance de décrassage des « Lions » au stade annexe du Charles Konan Banny.



Blessé, Youssouf Sabaly n'a pas participé au galop. Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Guèye, quant à eux, sont remis de leurs blessures. Ils sont en forme et ont effectué tout le galop, informe « Stades ».



A noter que la Fédération sénégalaise de Football (FSF) n'a pas encore communiqué sur le cas Moussa Niakhaté. Le défenseur des « Lions » avait cédé sa place lors du derby sous-régional face à la Gambie (3-0), après avoir reçu un coup d'un joueur adverse.



Les « Lions » poursuivent la préparation ce mercredi au terrain annexe du stade Charles Konan Banny, avec un galop qui sera à huis clos.