Infirmerie des « Lions » : Boulaye Dia boite vers le forfait, la blessure de Gana Guèye inquiète

À moins de trois semaines de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la Tanière compte toujours des blessés. Nampalys Mendy, Seny Dieng et Boulaye Dia et Gana Guèye sont tous blessés. Youssouf Sabaly est toujours en convalescence. L’Equipe du Sénégal s’apprête à disputer la Can 2023, avec l’objectif de conserver son titre de champion d’Afrique. Mais à moins de trois semaines du coup d’envoi de cette 34e édition (13 janvier au 11 février 2024), l’infirmerie de l’équipe du Sénégal tarde à se vider.



Si Aliou Cissé pouvait compter sur un retour de blessure de Seny Dieng, Nampalys Mendy ou encore Idrissa Gana Guèye, il devrait probablement se passer de Boulaye Dia pour le début de la CAN. Pire, sa présence même en Côte d'Ivoire semble compromise.



L'international sénégalais souffre d'une lésion musculaire de taille moyenne affectant le biceps fémoral gauche, a annoncé hier mardi, son club de Salernitana. La formation de Serie A a indiqué que l'attaquant a subi des examens, laissant planer le doute sur sa participation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.



La durée d'indisponibilité de l'attaquant sénégalais a été précisée par son club : « Cette blessure éloignera le Sénégalais des terrains pendant quatre à cinq semaines, mais il a déjà commencé le protocole de rééducation », lit- on dans le communiqué de Salernitana.



Le club a assuré ne pas savoir si le Sénégal pourra compter sur son attaquant, lors de la grande messe du football africain. Boulaye Dia a subi une blessure vendredi dernier lors du match Salernitana-Milan (2-2), comptant pour la 17e journée de la Serie A italienne.



Les nouvelles venant de Everton sont moins rassurante. La durée d'indisponibilité du milieu de terrain des « Lions » n'a pas encore été précisée.

Blessé contre Tottenham, samedi, Gana Guèye devrait manquer le match de la 19e journée de Premier League opposant Everton et Manchester City à Goodison Park, ce mercredi.



En conférence de presse d'avant-match pour la réception de Manchester City mercredi, l'entraîneur d'Everton a donné des nouvelles pas du tout rassurantes sur la santé de Gana Guèye. Interrogé sur la disponibilité de l'international sénégalais, Sean Dyche a répondu :



« Idrissa a une blessure qui ne semble pas très prometteuse à première vue. Nous en saurons davantage dans les prochains jours. Nous essayons d'équilibrer le programme des matchs en fonction de l'équipe, des blessures, ainsi que des risques et des récompenses des joueurs qui arrivent ».





Gana Guèye a été remplacé au cours de la première mi-temps de la défaite 2-1 d'Everton contre Tottenham Hotspur samedi, après que le milieu de terrain ait semblé mal à l'aise suite à un duel. Un Coup dur pour le milieu sénégalais, à moins de trois semaines du coup d'envoi de la 34e édition de la CAN.



Pour rappel, Aliou Cissé va publier la liste des « Lions » le 29 décembre prochain. Le regroupement est prévu pour le samedi 30 décembre à Dakar. Leur départ pour Yamoussoukro est prévu le 9 janvier, après la remise du drapeau national. La bande à Sadio Mané va jouer un « match d’au revoir » contre le Niger le 8 janvier au Stade Abdoulaye Wade.