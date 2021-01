Infos Mercato: Odegaard à Arsenal, Giroud intéresse Rome

Real Madrid: les prolongations de Ramos et Vasquez au point mort

Sergio Ramos et Lucas Vazquez, qui seront en fin de contrat en juin, n'ont toujours pas prolongé au Real Madrid. Et selon Marca, le dossier n'avance plus. Notamment pour le capitaine, qui a rejeté une proposition il y a quelques semaines. Depuis, les choses n'ont pas évolué. "Il n'y a pas d'optimisme" dans le dossier, écrit le quotidien madrilène, qui précise que la rupture n'est cependant pas actée. Ramos - comme Vazquez - jouerait ainsi la montre, en attendant une meilleure proposition. Qu'elle vienne du Real... ou d'ailleurs. Ces dernières semaines, plusieurs équipes auraient contacté les deux joueurs pour tâter le terrain. Sans formuler, semble-t-il, d'offre concrète.



La Roma pense à Giroud

La rupture étant totale entre Edin Dzeko et son entraîneur Paulo Fonseca, il n’est pas exclu que l’attaquant bosnien s’en aille dès cet hiver, à un an et demi de la fin de son contrat avec l’AS Roma, bien qu’il ne soit pas si facile de vendre un tel joueur. Comme il ne sera pas aisé non plus de le remplacer. Selon le Corriere dello Sport, la Roma aurait déjà en tête quelques noms dont celui du Français Olivier Giroud.



Jusqu’à maintenant, Frank Lampard s’était toujours refusé à la voir partir. Mais le technicien anglais a été remplacé par Thomas Tuchel à Chelsea. Reste à voir quelles seront les intentions de l’entraîneur allemand vis-à-vis du champion du monde. Le temps presse



Odegaard prêté à Arsenal

C'est désormais officiel, Martin Odegaard va finir la saison à Arsenal. L'international norvégien, en manque de temps au Real sous les ordres de Zinédine Zidane, est prêté jusqu'à la fin de la saison aux Gunners. Il tentera de se relancer comme il l'avait fait la saison passée à la Real Sociedad.



