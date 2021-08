Infos Mercato: ça chauffe entre Koeman et Moriba, City veut libérer Laporte

Barça: Moriba dément son Coach Koeman

Vendredi en conférence de presse Ronald Koeman, entraineur du FC Barcelone avait vivement critiqué le comportement de Ilaix Moriba, qui souhaite une augmentation de salaire pour prolonger son contrat.



Ce samedi, dans une stoty Instagram le joueur répond à son coach et à toutes les rumeurs. Il déclare: "des milliers de rumeurs et personne ne connaît la vérité."



Florenzi signe à l’AC Milan

Après une saison passée en prêt au PSG, Alessandro Florenzi quitte à nouveau l'AS Rome. Direction l'AC Milan pour le latéral droit de 30 ans, qui vient de gagner l'Euro avec l'Italie. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Il portera le numéro 25.



City veut libérer Laporte pour acheter Kane

Manchester City serait prêt à vendre Aymeric Laporte, ainsi que d'autres joueurs, d'ici la fin du mercato, en vue de proposer une offre à Tottenham pour Harry Kane. D'après le Daily Mail, le défenseur espagnol, visé par le Real Madrid et la Juventus, pourrait partir en cas d'offre avoisinant les 70 millions d'euros.



Les Spurs refusent pour l'heure de lâcher Kane en dessous de 150 millions d'euros.



Avec RMC Sport