InfosMercato - Liverpool sur le point de perdre Wijnaldum, Mandzukic vers le Milan AC

Wijnaldum devrait refuser de prolonger afin de rejoindre le Barça cet été

Libre en juin prochain, Georginio Wijnaldum a reçu une offre de prolongation de la part des Reds. Après avoir pris son temps pour y réfléchir, le milieu néerlandais devrait bientôt la refuser selon le Daily Mail et le Daily Mirror. Le milieu de 30 ans préférerait attendre la fin de son contrat pour rejoindre gratuitement le Barça pendant le mercato estival. En Catalogne, il retrouverait notamment l'ancien sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman et son coéquipier Frenkie De Jong.



AC Milan: les détails du futur contrat de Mandzukic

Des progrès ont été réalisés pour l'arrivée de Mario Mandzukic à l'AC Milan, selon Sky Sport Italia: ces dernières heures, les parties se seraient de nouveau rencontrées et des signes positifs seraient apparus concernant le bon déroulement des négociations. Les agents du joueur attendent l'approbation finale des Rossoneri, qui hésitent, sur la base d'un accord qui devrait inclure six mois de contrat avec une éventuelle option de renouvellement liée surtout aux apparitions que l'attaquant croate fera d'ici la fin de la saison et la qualification éventuelle pour la prochaine Ligue des champions. Mandzukic attend le feu depuis Zagreb.



