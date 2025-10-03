Inondations 2025 : un bilan jugé « globalement positif » à Saint-Louis

Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a dressé vendredi un bilan « globalement positif » de la gestion des inondations dans la région nord, saluant un travail d’équipe mené par les services techniques et de sécurité. « Globalement pour la gestion des inondations dans la région, on peut considérer que le bilan est positif », a déclaré le chef de l’exécutif régional lors d’une réunion du Comité régional de gestion des inondations.Sous la supervision de l’autorité administrative, les interventions conjointes des sapeurs-pompiers, de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) et de la SONAGED ont permis de traiter la majorité des sites inondables identifiés. Seuls quelques points restent problématiques, souligne Aps. « Pour la commune de Saint-Louis, il y a le site de Pikine qui continue à nous créer quelques soucis, mais le travail s’y poursuit », a précisé le gouverneur, qui a demandé un renforcement du dispositif.Les opérations ont également concerné plusieurs établissements scolaires, même si « une dizaine restent en cours de traitement, dont trois ou quatre dans la commune de Saint-Louis, le reste au niveau de Podor et Dagana », a détaillé M. Sall.En parallèle, le service d’hygiène mène des actions de prévention contre la fièvre de la vallée du Rift, avec des campagnes de saupoudrage, de désinfection, de désinsectisation et de désherbage. Le gouverneur a aussi salué le rôle du génie militaire, qui a réalisé plusieurs digues de protection dans la partie nord du pays.La rencontre a réuni le commandant du Groupement d’incendie et de secours numéro cinq, le directeur régional de l’ONAS, ainsi que plusieurs responsables et chefs de service.