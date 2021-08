Inondations Keur Massar: le gouvernement décaisse 2 milliards à deux sociétés qui livrent du Toc

Près de deux milliards Fcfa auraient été détournés par les entreprises chargées d'évacuer les eaux de pluies dans la banlieue à Keur Massar.



Selon Libération il s'agit de la Société africaine d'hydrocarbure et d'électricité (SAHE) et société Yuanda International. Le premier, qui a obtenu le marché depuis le 18 mai 2021, soit 4 mois avant les inondations, était chargée d'évacuer les eaux stagnantes à Keur Massar. La société avait le marché du pompage des eaux dans les zones inondées d'un montant d'1,8 milliard Fcfa.



Et la SAHE devait installer 27 électropompes à Keur Massar comme le stipule le contrat.



Malheureusement, révèle le journal, il a été constaté que la SAHE avait mis en place seulement deux électropompes dont l'une ne fonctionnait même pas. La machine avait un problème de transfo qui devait être changé.



Et quant à la société Yuanda International, qui devait livrer, pour 838 millions Fcfa, tous les tuyaux de refoulement de type anaconda dans la zone Progep, elle n'a tout simplement pas tenu ses engagements.