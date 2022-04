Inondations : « Nous n’allons pas vivre le même calvaire que l’année dernière », promet Al Hassan Sall

Le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, assure de l’engagement des services de l’Etat en charge de l’assainissement et de l’aménagement à faire leur possible pour un « hivernage paisible », sans inondation. Il a promis que les populations ne vivront pas le même calvaire que l’année dernière.



« Nous estimons que nous sommes tous engagés pour que les populations puissent traverser l’hivernage en toute quiétude, que cela soit à Dakar avec les travaux du Bus rapid transit (BRT) » ou « dans les départements de Keur Massar, Rufisque et Pikine », a-t-il déclaré à la fin d’un comité régional de développement (CRD) préparatoire de l’hivernage 2022 qu’il a présidé, en présence de préfets et sous-préfets de la région de Dakar.



Selon Al Hassan Sall, le nouveau département, en l’occurrence Keur Massar, attire plus particulièrement l’attention des services de l’Etat, en raison de la récurrence des inondations dans cette localité. « Pour cette année 2022, les travaux ont bien avancé et nous estimons que nous n’allons pas vivre le même calvaire » que l’année dernière par exemple, a-t-il souligné.



« Pour Pikine, c’est l’APIX qui intervient dans le cadre de PIS2 (Pikine irrégulier sud)’’ dont "les travaux sont sur un bon rythme. Ils atteindront un niveau de satisfaction assez élevé pour que les craintes se dissipent. De même, les travaux sur la Route nationale numéro un suivent (...) aussi un bon rythme. Ils sont engagés par l’Agéroute surtout au niveau du Km 14 pour que la coupure de route connue l’année dernière ne se répète pas », a ajouté le gouverneur de Dakar.



Il est également revenu sur la situation de Rufisque, concédant « quelques craintes au niveau de certains quartiers qui ne disposent pas de système d’évacuation des eaux ». « Nous allons, en relation avec les autorités du département et les services techniques, anticiper et mettre en place un bon dispositif de pompage pour Rufisque, Keur Massar et d’autres localités qui sont confrontés à ces problèmes d’inondation », a promis Al Hassan Sall.



S’agissant de certains quartiers inondables, M. Sall n’a pas caché ses craintes relatives aux travaux de routes telles que « Tally Mame Diarra », à Diacksao, des ouvrages que l’Etat s’était engagé à reprendre « en y adjoignant les commodités » nécessaires.



« Malheureusement, ces travaux ne peuvent démarrer que si l’APIX termine les bassins prévus dans le cadre du PIS2 (Pikine irrégulier sud). Il faut que cela soit fait pour que l’accès à +Tally Mame Diarra+ reprenne. Cela va demander quelque mois. Il y aura un dispositif de pompage », a-t-il expliqué.



Le même cas de figure se présente pour d’autres routes comme celle de Pikine Nietty Mbar, a dit le gouverneur, qui mise dans ce cas sur « des dispositifs palliatifs de pompage ».