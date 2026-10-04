Salaires impayés, prêts fantômes : Le CUSEMS menace de saborder l'année scolaire

Selon le Directoire National, alors que s'ouvre la pré-rentrée du personnel, « la communauté éducative nationale se retrouve une fois de plus confrontée à l'injustice, au mépris et à l'impréparation gouvernementale ».

Le syndicat dénonce « le non-respect flagrant des accords signés », le recours au « recrutement spécial sur dossier, ouvrant la porte à toutes les opacités » et l'absence de « concertation sincère » sur la refondation du système.

Le CUSEMS pointe notamment deux urgences sociales. D'une part, « des retards récurrents et discriminatoires dans le paiement des salaires des contractuels sont constatés dans les académies de Pikine-Guédiawaye et de Kaolack », rendant illusoire l'exigence de présence le 5 octobre.

D'autre part, le syndicat dénonce « le calvaire des prêts de la Direction de la Monnaie et du Crédit ». « Nombre de nos collègues, attributaires de prêts, subissent des précomptes massifs sur salaires depuis plusieurs mois sans avoir touché le moindre centime », écrit l'organisation, précisant que la DMC « n'est en rien responsable », et pointant « la haute main sur ces opérations incombe aux Finances, qui procèdent unilatéralement à des précomptes scandaleux sur des dossiers non encore finalisés ».

Face à ce qu'il qualifie de « volonté manifeste de saboter l'année scolaire avant même son coup d'envoi », le CUSEMS élève « une protestation véhémente » et formule cinq exigences : le paiement immédiat des contractuels, « l'arrêt immédiat des précomptes abusifs sur les prêts non décaissés et le reversement sans délai des sommes indûment prélevées », le respect intégral du protocole d'accord sur la rémunération et la revalorisation des pensions, l'organisation de concours transparents et l'ouverture de concertations.

Estimant que « l'école sénégalaise ne redressera pas son visage tant que ceux qui la portent à bout de bras seront traités avec autant de mépris », le Directoire National appelle ses instances « à se tenir prêtes à toute action pour faire aboutir ces revendications ».

Dans sa déclaration de rentrée scolaire, le Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen Secondaire (CUSEMS) dénonce une rentrée placée sous le signe de la « provocation organisée ».