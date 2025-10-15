Inondations à Touba : 2 447 ménages déjà appuyés sur les 8 000 recensés

Sur les 8 000 ménages affectés par les récentes inondations à Touba, 2 447 ont déjà bénéficié d’un soutien financier du Fonds de solidarité nationale, a annoncé le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall. Le chef de l’exécutif régional s’exprimait lors d’une visite de terrain destinée à évaluer le niveau d’avancement du plan d’urgence déclenché il y a quelques semaines.Selon le gouverneur, le recensement mené par les services de l’État avec l’appui des relais communautaires a permis d’identifier l’ensemble des foyers touchés par les inondations. Il a précisé qu " ‘outre l’aide financière apportée par l’État, d’autres partenaires, dont la commune de Touba Mosquée, ont contribué à l’effort de solidarité. Parallèlement, le ministère de la Famille et de la Solidarité nationale a annoncé un appui alimentaire destiné aux familles sinistrées."Ibrahima Fall a salué les résultats encourageants du plan d’urgence de lutte contre les inondations, soulignant que “le niveau de l’eau a considérablement baissé” et que “plusieurs maisons ont été libérées”, permettant à certaines familles de regagner leurs domiciles. Tout en se félicitant de ces progrès, il a appelé les services techniques à accélérer l’évacuation des eaux stagnantes dans les zones encore touchées, afin d’achever les travaux dans les meilleurs délais.Le gouverneur a également insisté sur la mobilisation générale observée sur le terrain, associant les services déconcentrés, les collectivités locales et les forces de sécurité. Un suivi régulier est prévu pour mesurer l’impact des interventions et planifier les actions futures.Enfin, une réunion régionale d’évaluation sera organisée dans les prochaines semaines pour dresser le bilan du plan d’action 2025, préparer celui de 2026 et anticiper les dispositifs à mettre en œuvre avant la prochaine saison des pluies, rapporte Le Soleil.