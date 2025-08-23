Inondations à Touba : Pape Djibril Fall réclame le déclenchement du plan ORSEC

Selon lui, la “latence du gouvernement dans la mise en œuvre d'actions concrètes en réponse à la détresse des populations est tout aussi inquiétante et incompréhensible”.

Le député a salué l’exemple donné par l'association Ca Kanam et par le Khalife général des mourides, sous l’autorité duquel il s’est mobilisé et montré la voie.

Dans ce sens, Pape Djibril Fall appelle une nouvelle fois au déclenchement immédiat du Plan d’Organisation des Secours (ORSEC). Il exhorte à la mobilisation, sans délai, du ministère de la Santé, de la Brigade nationale du service d’hygiène, de la Direction de la protection civile, de la Délégation à la solidarité nationale, ainsi qu’à l’utilisation du Fonds de solidarité nationale.

“Je joins ma voix à celle de Serigne Habibou ibn Serigne Fallou Mbacké pour lancer à nouveau un appel à solidarité élargi à tous les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, et aux Serviteurs à l'endroit des sinistrés des Inondations sur l'ensemble du territoire national”, a-t-il conclu.

Pape Djibril Fall, leader du parti Les Serviteurs, s’est prononcé sur les inondations qui frappent actuellement la ville de Touba. Il a qualifié la situation dans certaines zones sinistrées du pays, et particulièrement à Touba, de “très préoccupante”.