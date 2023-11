Inondations: au moins 111 morts et plus de 700000 déplacés dans la Corne de l'Afrique ces dernières semaines, selon l’ONG Save the Children

Le phénomène climatique El Niño amplifie les précipitations de la saison des pluies dans la région, touchant notamment la Somalie, l'Ethiopie et le Kenya.



"Des précipitations incessantes dans les comtés du nord du Kenya et dans la capitale Nairobi ont provoqué des inondations généralisées, déplaçant environ 36.000 personnes et tuant 46 personnes depuis le début de la saison des pluies il y a moins d'un mois", a affirmé dans un communiqué l'ONG Save the Children, ajoutant que 32 personnes avaient également péri en Somalie et 33 en Ethiopie.



L'ONG britannique a également exhorté la communauté internationale à agir pour répondre "aux déplacements massifs" dans les trois pays.



La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent avec une fréquence et une intensité accrues.



Depuis fin 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l'Ethiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans.