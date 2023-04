Inscription sur les listes électorales : Abdoul Mbaye appelle au respect du droit de vote des jeunes

L'ancien Premier ministre et président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) Abdoul Mbaye s’est exprimé sur les difficultés que rencontrent les jeunes pour s’inscrire sur les listes électorales. Il a appelé le régime de Macky Sall à respecter leur droit de vote. Faute de quoi ces jeunes risquent de choisir la voie violente du changement.



« Respectez le droit de vote des jeunes! Les difficultés intentionnelles gênant les inscriptions des jeunes sur les listes électorales finiront par se retourner contre le régime de Macky Sall. Empêchés d’exercer leur droit de vote, ils choisiront la voie violente du changement. Seule l’exclusion de candidats par le parrainage a pu faire gagner Macky Sall en 2019. Pour 2024 il compte renouveler le procédé en y ajoutant d’autres exclusions par décision de justice et celle des jeunes primo votants. Puisse Dieu protéger le Sénégal de ces petites magouilles visant à maintenir au pouvoir un régime minoritaire comme l’ont montré les élections législatives de 2017 puis de 2022 », a posté M. Mbaye.



La révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 s'est ouverte jeudi 06 avril. Et va se terminer au samedi 06 mai 2023 sur l’étendue du territoire national et à l’étranger.